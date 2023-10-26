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علوم الدار

«الشارقة للبحوث» و«الجامعة الأميركية» يعززان شراكتهما العالمية

«الشارقة للبحوث» و«الجامعة الأميركية» يعززان شراكتهما العالمية
27 أكتوبر 2023 00:56

الشارقة (وام)

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وقع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والجامعة الأميركية في الشارقة مذكرتي تفاهم مع معهد شنجن للتكنولوجيا المتقدمة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم بهدف تعزيز الجهود الثنائية والتعاون المشترك والتبادل العلمي والمعرفي ترسيخاً للالتزام المشترك للأطراف الثلاثة بتطوير قطاع البحث العلمي والدراسات الأكاديمية والتكنولوجيا.
جاء توقيع المذكرتين خلال زيارة الوفد الصيني إلى مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار حيث أقيمت مراسم التوقيع بحضور الشيخة بدور القاسمي رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة وعدد من المسؤولين البارزين من كلا الجانبين حيث وقع كل من حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأميركية في الشارقة والبروفيسور هيرونج زينج، المدير التنفيذي ل«معهد شنجن للتكنولوجيا المتقدمة» على المذكرة الخاصة بمؤسسته إيذانًا بانطلاقة هذا التعاون الجديد والواعد بين الجهات الثلاث.
واختُتِمت فعاليات الزيارة باجتماع مع الشيخة بدور القاسمي وتوقيع المذكرتين.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: «نحتفي اليوم بهذا التعاون بين مركزين رائدين في مجال الابتكار فتعزيز التعاون والعلاقات البناءة بين المؤسسات ذات التفكير المماثل يشكل محور رؤيتنا المشتركة نحو مستقبل مزدهر يستند إلى التكنولوجيا والابتكار وأفضل الأبحاث الأكاديمية والتي سيتم دعمها بشكل شامل من كلا الجانبين».

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مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
الجامعة الأميركية في الشارقة
الجامعة الأميركية
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