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علوم الدار

مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الدوري التاسع

مقصود كروز
27 أكتوبر 2023 00:56

أبوظبي (وام)

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عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه التاسع، أمس، برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس أمناء الهيئة.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة ومستجدات أعمال اللجان الدائمة في المجلس والمشاريع المرتقبة، إضافة إلى الزيارات المرتقبة خلال الربع الأخير لعام 2023.
وناقش المجلس في اجتماعه المنهجية المستقبلية لتعامل الهيئة مع المنظمات والتحالفات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق العلاقات وتعزيز التعاون الحقوقي. وعلى المستوى المؤسسي، استعرضت الأمانة العامة في الهيئة تقرير الأداء الدوري بشأن التعاقد والمشتريات، وسير العمل في المشاريع التي تعمل عليها خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز وتطوير الكوادر البشرية العاملة في الهيئة.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الإمارات
مقصود كروز
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