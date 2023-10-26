السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تستعرض السفر الافتراضي لأصحاب الهمم

شرطة أبوظبي تستعرض السفر الافتراضي لأصحاب الهمم
27 أكتوبر 2023 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كأول طبيبة إماراتية وعربية .. منى تهلك رئيسا للاتحاد الدولي للمستشفيات
الإمارات ترفع الحصاد إلى 10 ميداليات في «البارالمبية الآسيوية»

ضمن جهودها لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المسابقة الدولية لتحدي التكنولوجيا لأصحاب الهمم 2023 وجلسات «منتدى الابتكار والشمول»، وعرض مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية سيناريو لإجراءات السفر بالواقع الافتراضي لأصحاب الهمم من فئة التوحد والذي طورته شرطة أبوظبي.. وأوضحت المقدم الدكتورة الشيماء طالب حسين، نائب مدير المركز أن تقنيات الواقع الافتراضي مهمة و أساسية في تعليم وتدريب وتثقيف جميع فئات المجتمع ومنها أصحاب الهمم بهدف تطوير كفاءتهم وقدراتهم، وأكد المقدم نهيان محمد المهيري رئيس قسم برامج النقاط المرورية أن المشاركة ركزت على توعية الشباب بثقافة النقاط المرورية وربطها بجودة الحياة وسلوكيات السائقين الإيجابية المرتبطة بتعزيز دورهم  في المواطنة الإيجابية.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
دراسة تكشف فوائد صحية للصوم المتقطع
الترفيه
دراسة تكشف فوائد صحية للصوم المتقطع
28 أكتوبر 2023
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني
28 أكتوبر 2023
أوليغ تساريوف
الأخبار العالمية
محاولة اغتيال سياسي أوكراني سابق يعيش في القرم
اليوم 23:37
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
بايدن يوجِّه نداء إلى الصين يتعلق بالتحديات العالمية
اليوم 23:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©