شرطة أبوظبي تستعرض السفر الافتراضي لأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن جهودها لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المسابقة الدولية لتحدي التكنولوجيا لأصحاب الهمم 2023 وجلسات «منتدى الابتكار والشمول»، وعرض مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية سيناريو لإجراءات السفر بالواقع الافتراضي لأصحاب الهمم من فئة التوحد والذي طورته شرطة أبوظبي.. وأوضحت المقدم الدكتورة الشيماء طالب حسين، نائب مدير المركز أن تقنيات الواقع الافتراضي مهمة و أساسية في تعليم وتدريب وتثقيف جميع فئات المجتمع ومنها أصحاب الهمم بهدف تطوير كفاءتهم وقدراتهم، وأكد المقدم نهيان محمد المهيري رئيس قسم برامج النقاط المرورية أن المشاركة ركزت على توعية الشباب بثقافة النقاط المرورية وربطها بجودة الحياة وسلوكيات السائقين الإيجابية المرتبطة بتعزيز دورهم في المواطنة الإيجابية.