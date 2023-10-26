بلدية أبوظبي تحتفي بكبار المواطنات في مدينة ربدان

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف تعزيز التواصل مع كبار المواطنات بشكل مباشر، نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، مبادرة مجتمعية بعنوان «لقاء الأجيال»، لزيارة عدد من الأمهات في مدينة ربدان، وذلك بالتعاون مع مدرسة ربدان، وبمشاركة مجموعة من طلاب المدرسة. وتسعى المبادرة إلى إبراز مكانة كبار المواطنين في المجتمع، وزيادة الوعي لدى الأجيال الشابة والناشئة بواجب احترام وتقدير كبار المواطنين والتفاعل معهم، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين مختلف الأجيال والفئات العمرية والحفاظ على الهوية الوطنية ونشر خبرات كبار المواطنين والاستفادة من تجاربهم الحياتية.

وشاركت الأمهات قصص الماضي مع الطلاب، وروين كيف كانت الحياة قديماً، وأبرز الأحداث التي عاصرنها منذ تأسيس دولة الاتحاد وحتى اليوم.