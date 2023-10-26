الاستدامة محور مؤتمر علمي بـ«السوربون أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

بمشاركة مسؤولين وخبراء من داخل الدولة وخارجها.. نظمت جامعة السوربون- أبوظبي مؤتمر «التخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري وفتح آفاق الفرص الجديدة لتحقيق الاستدامة»، وضمن برنامجها التحضيري لمؤتمر «COP28» ، وفي إطار مبادرتها «GO GREEN 2023»

وتناول المؤتمر موضوعات التكيف مع تغير المناخ، والتقنيات المتقدمة والاستدامة، وإدارة النفايات، وغيرها من القضايا المناخية.. وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة الجامعة: المؤتمر خطوة مهمة ضمن جهودنا لزيادة الوعي بتغير المناخ وتعزيز الاستدامة، وأوضح علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» أن إدارة النفايات تلعب دوراً جوهرياً في حماية البيئة.. وأضاف: نواصل جهودنا لبناء نظام مستدام لإدارة النفايات.