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علوم الدار

الاستدامة محور مؤتمر علمي بـ«السوربون أبوظبي»

الاستدامة محور مؤتمر علمي بـ«السوربون أبوظبي»
27 أكتوبر 2023 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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بمشاركة مسؤولين وخبراء من داخل الدولة وخارجها.. نظمت جامعة السوربون- أبوظبي مؤتمر «التخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري وفتح آفاق الفرص الجديدة لتحقيق الاستدامة»، وضمن برنامجها التحضيري لمؤتمر «COP28» ، وفي إطار مبادرتها «GO GREEN 2023»
وتناول المؤتمر موضوعات التكيف مع تغير المناخ، والتقنيات المتقدمة والاستدامة، وإدارة النفايات، وغيرها من القضايا المناخية.. وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة الجامعة: المؤتمر خطوة مهمة ضمن جهودنا لزيادة الوعي بتغير المناخ وتعزيز الاستدامة، وأوضح علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» أن إدارة النفايات تلعب دوراً جوهرياً في حماية البيئة.. وأضاف: نواصل جهودنا لبناء نظام مستدام لإدارة النفايات.

الاستدامة
جامعة السوربون
جامعة السوربون أبوظبي
أبوظبي
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السوربون أبوظبي
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