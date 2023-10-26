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علوم الدار

«تريندز» ومعهد الاقتصاد والسلام بأستراليا يوقعان مذكرة تعاون بحثي

محمد العلي وابريت سافيلذ والحضور عقب التوقيع (من المصدر)
27 أكتوبر 2023 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تعاون مع معهد الاقتصاد والسلام (IEP) – بأستراليا، تؤطر سبل التعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبراء والخبرات المتراكمة لدى الجانبين في المجالات البحثية والعلمية، والتدريب والتطوير، وفي مجال المؤتمرات والملتقيات والندوات الدولية المشتركة.
وقّع المذكرة من جانب «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب المعهد ابريت سافيل، الرئيس التنفيذي للعمليات. وقال الدكتور العلي، إن توطيد العلاقات مع المؤسسات والمراكز البحثية والعلمية والاستشارية الدولية، محور أساسي من استراتيجية «تريندز» البحثية، لما تمتلكه هذه المراكز من تاريخ طويل وعريق في خدمة مجال البحث العلمي الهادف.وأضاف: «الاتفاقية تساهم في تعزيز التعاون بين «تريندز»، ومعهد الاقتصاد والسلام باستراليا في مجال البحث العلمي، وتبادل الخبرات والمعارف، وتقديم مخرجات بحثية عالية الجودة تلبي احتياجات المجتمعين البحثي والأكاديمي.بدوره، أشاد سافيل بالتعاون والشراكة المثمرة والبناءة مع «تريندز»، معرباً عن أمله في أن تحقق المرجو من بنودها وأهدافها. وذكر أن التعاون مع «تريندز» يستمد أهميته من كونه يدعم الشراكة العلمية والبحثية، من خلال تقوية شبكات العلاقات مع الشركاء الدوليين، وتبادل وجهات النظر والأفكار والرؤى حول القضايا والتطورات التي يتناولها ويناقشها الجانبان، لتحليل أهدافها وأبعادها، واستشراف مستقبلها.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
أستراليا
مركز تريندز
محمد العلي
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