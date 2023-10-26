سفير الإمارات يقدم أوراقه إلى الرئيس الكوبي

هافانا (وام)

قدّم هزّاع أحمد الكعبي إلى فخامة ميغيل دياز كانيل، رئيس جمهورية كوبا، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى كوبا، وذلك خلال مراسم أقيمت في قصر الثورة في العاصمة هافانا. ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لحكومة وشعب جمهورية كوبا بالمزيد من التقدم والازدهار.