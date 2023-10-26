المرر يحضر حفل السفارة التركية بمناسبة مرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية

أبوظبي (وام)

حضر معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، حفل الاستقبال، الذي أقامه توجاي تونشير، سفير الجمهورية التركية، بمناسبة الذكرى الـ 50 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية. كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، عبدالعزيز علي راشد النيادي، نائب مدير إدارة شؤون غرب آسيا في وزارة الخارجية، إلى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة. وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال السفير التركي: «إن العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية التركية تشهد تطوراً مستمراً في العديد من القطاعات الحيوية».