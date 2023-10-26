بن بيه يستقبل وزير الدولة بوزارة الداخلية السنغافورية

أبوظبي (وام)

استقبل معالي العلامة عبدالله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، معالي الدكتور محمد فيصل إبراهيم، وزير الدولة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الوطنية بجمهورية سنغافورة، الذي يزور دولة الإمارات حالياً.

وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات ذات الاهتمام المشترك في البلدين. ورحب معالي العلامة بن بيّه، بمعالي محمد فيصل إبراهيم، والوفد المرافق له، متمنياً لهم زيارة مثمرة ومقاماً سعيداً في أبوظبي، معتبراً أن دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة تشتركان في كثير من القيم السامية التي تهدف إلى التنمية وبناء الإنسان والتعايش السعيد.

وأكد أن رؤية الإمارات وقيادتها الرشيدة، هي رؤية انفتاح على العالم من خلال قيم السلم والتسامح ومبادئ الاحترام والأخوة الإنسانية، موضحاً أن هذه القيم تنبثق من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

من جانبه، عبَّر معالي الوزير محمد فيصل إبراهيم، عن سعادته بلقاء معالي العلامة عبدالله بن بيّه، والتباحث معه حول آفاق التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة، منوهاً بالعلاقات المتينة والمتطورة التي تربط سنغافورة بدولة الإمارات، ومشيراً إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها دولة «لي هسين لونغ»، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، إلى الدولة. وقدم معالي العلامة عبدالله بن بيّه، في ختام اللقاء، للوزير السنغافوري، مجموعة من إصدارات منتدى أبوظبي للسلم ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، فيما قدّم معالي الوزير السنغافوري هدية تذكارية لمعاليه.

حضر اللقاء الدكتورة شمة يوسف الظاهري، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، والدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وكمال آر فاسواني، سفير سنغافورة لدى الدولة، والوفد المرافق للوزير.