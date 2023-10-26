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علوم الدار

سلطان القاسمي يلتقي التشكيل الجديد لمجلس أمناء الجامعة الأميركية

سلطان القاسمي خلال اللقاء بحضور بدور بنت سلطان القاسمي (وام)
27 أكتوبر 2023 00:57

الشارقة (وام)

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التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، التشكيل الجديد لمجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية، وذلك في مقر الجامعة.
وتناول سموه، في مستهل اللقاء، مسيرة الجامعة الأميركية في الشارقة التي أسسها سموه منذ أكثر من 25 عاماً، الحافلة بالإنجازات الأكاديمية والعلمية، مشيراً سموه إلى أن للجامعة الأميركية مكانة كبيرة لديه، حيث أشرف سموه منذ تأسيسها على جميع التفاصيل الخاصة بمخططات الكليات والتصاميم المعمارية للمباني والبستنة والبنية التحتية لتهيئة البيئة المناسبة للطلبة التي تساعدهم في إتمام دراستهم الجامعية.
وأشاد سموه، بمسيرة الأعضاء الجدد والخبرات التي يمتلكونها وحسن السيرة الذاتية، إضافة إلى الرؤية الطموحة التي تعزز المسيرة الأكاديمية للجامعة. كما استمع سموه إلى شرح عن خطط المجلس الجديد حول تطوير العملية التعليمية والتوسع في المجالات والتخصصات الجامعية، مؤكداً سموه دعمه الكامل لمجلس الأمناء وثقته الكبيرة في دفع عجلة التطور سريعاً، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
ووجَّه صاحب السمو حاكم الشارقة، الشكر والتقدير للأعضاء السابقين في المجلس لما قدموه من جهود وخبرات خلال فترة وجودهم، ساهمت في تطور الجامعة الأميركية، وعززت من مكانتها بين الجامعات على مستوى البرامج الأكاديمية والبحوث العلمية، ورفدت سوق العمل بالكوادر والكفاءات.
ويضم مجلس أمناء الجامعة الأميركية الجديد في عضويته كلاً من الشيخ سلطان سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، والدكتورة نوال خليفة الحوسني، المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آرينا»، ومحمد بن علي العبار، مؤسس شركة إعمار، والدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتور هاو بينج، رئيس جامعة بكين، وبدور سعيد الرقباني، مدير ومؤسس مركز كلماتي، وعبدالفتاح منصور شرف، رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، ومحمد الحريمل الشامسي، المدير التنفيذي، رئيس برنامج الاستثمار البريطاني في «مبادلة»، والدكتور شوقي طانيوس عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث في معهد جورجيا للتكنولوجيا، والدكتور دانييل سي ستروبا، رئيس جامعة تشابمان، وأحمد محمد فوزي أبو عيدة، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، وابهيجيت شودري، المؤسس والرئيس التنفيذي لأثينا للاستشارات.

الإمارات
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