شرطة دبي تدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في الأجواء الماطرة

دبي (الاتحاد)

ناشد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي السائقين ضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرقات نظراً للأحوال الجوية الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة.ودعا السائقين إلى اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية في هذه الظروف، وعدم الانشغال بغير الطريق، وعدم المجازفة في النزول إلى الأودية بهدف التصوير أو ملاحقة الأمطار لما لها من خطورة بالغة، وحذر من قيادة المركبات بطيش وتهور والاستعراض.وشدد على ضرورة استخدام إشارات التنبيه في حال تعطل المركبة مع العمل على نقلها إلى خارج حرم الطريق وعدم عرقلة حركة السير أو التعرض لحوادث مرورية، وكذلك عدم استخدام إشارات الإنذار الضوئية «الإشارات الجانبية الأربع» إلا في حالة الوقوف الاضطراري.

ونوه بضرورة توخي الحيطة والحذر وتخفيف السرعة في الطرق الخارجية، بالإضافة إلى التأكد من سلامة جميع الأجزاء في المركبة من محركها، وإطاراتها، والمكابح، والمسّاحات، والإضاءة، بالإضافة إلى عدم التوقف المفاجئ من دون إعطاء الإشارة الدالة على ذلك، مع أهمية ترك مسافة كافية خلف المركبة التي في الأمام، والالتزام باستخدام حزام الأمان، وعدم استخدام الهواتف للتصوير أو الانشغال بغير الطريق، والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة وتخفيف السرعة والانتباه عند المنعطفات وفي المناطق المنخفضة والطرقات المفتوحة وذلك لاحتمال تجمع برك المياه في تلك المناطق.

ودعا قائدي المركبات باستعمال مساحات الزجاج أثناء السير على الطريق لمنع تراكم المياه الحاجبة للرؤية، والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة، وشدد على أهمية توقع السائق وجود خطر في أي لحظة، كوقوف المركبة التي في الأمام بشكل مفاجئ، أو دخول مركبة من فتحة دوران جانبية، وعليه الاستعداد التام لتفادي هذا الخطر.

وأوضح أن القانون يعاقب قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وعدم التهاون في التصدي لمرتكبي هذا النوع من المخالفات الخطرة.