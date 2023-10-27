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عبدالله بن زايد يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ويبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

عبدالله بن زايد يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ويبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة
27 أكتوبر 2023 10:31

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى.

وبحث سموه و باربرا ليف ، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط ، وجهود المجتمع المدني لحماية كافة المدنيين من تداعيات الأزمة، كما ناقشا السبل الكفيلة بتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين على نحو مستدام.

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تطرقت مباحثات الجانبين إلى المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والعنف المتصاعد والتوتر في المنطقة، وسبل تكثيف الجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد.

كما اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور تجاه الأزمة الراهنة.

المصدر: وام
الولايات المتحدة
الخارجية الأميركية
وزارة الخارجية
عبدالله بن زايد
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