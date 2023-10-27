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"بلدية أبوظبي" تنفذ حملة لرصد مخالفات بناء الوحدات والقواطع غير المطابقة للترخيص

"بلدية أبوظبي" تنفذ حملة لرصد مخالفات بناء الوحدات والقواطع غير المطابقة للترخيص
27 أكتوبر 2023 10:47

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، حملة ميدانية استمرت خمسة أيام على التوالي، استهدفت الملاك والمستأجرين في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز، وذلك لرصد مخالفات تشييد وتنفيذ أعمال داخلية (قواطع) أو خارجية من دون رخصة بناء وغير مطابقة للترخيص.

وعمل مفتشو البلدية أثناء الحملة على تنفيذ زيارات ميدانية لمختلف المناطق في جزيرة أبوظبي لرصد علامات القواطع والبناء للوحدات التي تم تنفيذها داخل أو خارج المبنى بشكل مخالف للتراخيص الممنوحة، واتخاذ الإجراءات حسب لائحة قانون تنظيم أعمال البناء، حيث تسبب مثل هذه الوحدات غير المرخصة في زيادة الكثافة السكانية غير المبررة، كما أنها مشوهة للمظهر الحضاري العام في المدينة وتؤثر على البيئة والصحة والسلامة العامة.

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وهدف رصد مثل هذه المخالفات إلى معالجة ظاهرة البناء العشوائي، التي تعرف على أنها بناء مجموعة من الغرف المصغرة غير المرخصة من البلدية، يتم استغلالها كسكن مخالف للنظام بهدف التربح، كما تخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام، وتتعارض مع مبادئ الآداب العامة، وذلك لتوفير بيئة معيشية نظيفة ومستدامة وخالية من المشوهات والممارسات غير الحضارية.

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
التراخيص
قطاع البناء
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