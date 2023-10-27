الأمانة العامة لـ " الوطني الاتحادي" تستعرض استراتيجيتها للتحول الرقمي في اجتماع دولي في لواندا

استعرضت سعادة سارة محمد فلكناز عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، استراتيجية الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في التحول الرقمي، التي ساهمت في التحول إلى البرلمان الالكتروني في جميع أعماله وأنشطته ليكون البرلمان الإماراتي من أوائل المؤسسات البرلمانية على مستوى المنطقة التي طبقت أحدث البرامج الالكترونية المعاونة للبرلمان في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وفي العمل عن بعد.

جاء ذلك خلال مشاركة سارة فلكناز في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية الذي عقد ضمن الاجتماعات الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي في لواندا بحضور سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأكدت فلكناز أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل البرلماني، ومواكبة التطورات في ممارسات الرقمنة المؤسسية، كونها إحدى أهم أدوات التواصل بين المجتمع والأعضاء في الوقت الحالي، وتماشيا مع استراتيجيات التحول الرقمي لدولة الإمارات في جميع مؤسساتها، قامت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بنشر ثقافة التحول الرقمي بين الأعضاء والموظفين، وتطبيق تجربة متميزة ورائدة في هذا المجال، بالتحول للبرلمان الالكتروني الذي يحتوي على مجموعة من أحدث التقنيات والتطبيقات الإلكترونية التي تساهم في إنجاز جميع أعمال وأنشطة المجلس وأمانته العامة.

وقالت إن هذه الاستراتيجية أسهمت في تسريع العمل البرلماني وضمان استمرار عمل المجلس وفق اختصاصاته الدستورية في مختلف الظروف، ومن أبرز الممارسات الناجحة التي شهدها خلال السنوات الأخيرة استمرار عمله دون توقف خلال جائحة كوفيد 19 عبر عقد جلساته عن بعد فيما استأنفت اللجان جميع اجتماعاتها افتراضيا.