المنطقة العربية تشهد خسوفاً جزئياً للقمر مساء غد

أكد "مركز الفلك الدولي " أن العالم سيشهد خسوفا جزئيا للقمر مساء غد (السبت) يمكن مشاهدته بشكل كامل من المنطقة العربية وبقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأجزاء من غرب أستراليا وأقصى شرق الأميركيتين.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير المركز في بيان اليوم : " يبدأ القمر دخول منطقة شبه الظل في الساعة 06:01 مساء بتوقيت غرينتش (10:01) مساء توقيت الإمارات (09:01) مساء توقيت السعودية والأردن (08:01) مساء بتوقيت القاهرة ولا يكون الخسوف حينها ملاحظا بالعين المجردة.

ويبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 07:35 مساء بتوقيت غرينتش 11:35 مساء توقيت الإمارات 10:35مساء توقيت السعودية والأردن 09:35 مساء توقيت القاهرة وعندها يكون الخسوف مرئيا بشكل واضح وسيصل ذروته في الساعة 08:14 مساء بتوقيت غرينتش 00:14 صباحا توقيت الإمارات 11:14 مساء توقيت السعودية والأردن 10:14 مساء توقيت القاهرة وسينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 08:53 مساء بتوقيت غرينتش 00:53 مساء توقيت الإمارات 11:53 مساء توقيت السعودية والأردن 10:53 مساء توقيت القاهرة.

وأضاف :"سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 10:27 مساء بتوقيت غرينتش 02:27 صباحا توقيت الإمارات 01:27 صباحا توقيت السعودية والأردن 00:27 صباحا توقيت القاهرة.

وسيخسف ما نسبته 12.4% من قطر القمر وتبلغ مدة الخسوف الجزئي ساعة واحدة و18 دقيقة في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل أربع ساعات و25 دقيقة.

وأوضح أنه عادة لا يلاحظ الراصد أي اختلاف على لمعان القمر في أول وآخر 30-45 دقيقة من الخسوف لأن القمر يكون وقتها في منطقة شبه الظل ولا تكون الأرض قد حجبت قدرا كافيا من أشعة الشمس يمكن ملاحظته بالعين المجردة.. وفي بداية الخسوف يلاحظ خفوت إضاءة القمر من الناحية الشرقية من قرصه (يسار القرص) أما عند ذروة الخسوف سيبدو القمر البدر على هيئة قرص شاحب اللون من الجهة الجنوبية مع اختفاء جزء يسير منه من الأسفل.

وأضاف :"يحدث الخسوف بعد ثلاثة أيام من وصول القمر إلى الحضيض (أقرب نقطة من الأرض) وسيكون وقت الخسوف في برج الحمل..

وسيكون خسوف القمر الجزئي القادم الذي يشاهد من أجزاء من المنطقة العربية يوم 18 سبتمبر 2024 في حين سيكون الخسوف الكلي القادم الذي يشاهد من المنطقة العربية يوم 7 سبتمبر 2025.

ويحدث الخسوف دائما عندما يكون القمر في طور البدر وعندها يشرق القمر من جهة الشرق وقت غروب الشمس ويبقى ظاهرا في السماء إلى أن يغرب في جهة الغرب وقت شروق الشمس وعند الخسوف تكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة وتكون الأرض في المنتصف وعندها يدخل القمر في ظل الأرض وتحجب عنه أشعة الشمس فلا نعود نراه وقت الخسوف الكلي أما وقت الخسوف الجزئي فإن جزءا من القمر يختفي فقط ويبقى باقي قرص القمر ظاهرا.