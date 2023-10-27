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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
27 أكتوبر 2023 16:53

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:34 والثاني عند الساعة 00:56 والجزر الأول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 06:38.

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بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:28 والمد الثاني عند الساعة 21:53 والجزر الأول عند الساعة 15:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:31.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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