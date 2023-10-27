انتهاء الحالة الجوية وانخفاض درجات الحرارة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

استمر هطول الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، اليوم، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع انخفاض في درجات الحرارة، إذ سجلت أقل درجة حرارة على الدولة اليوم 12.6 درجة مئوية في جبل الرحبة برأس الخيمة، الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بينما بلغت أعلى درجة حرارة على الدولة 34.7 درجة مئوية في الروضة بالعين الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي للدولة.

ومع نهاية الحالة الجوية التي بدأت الاثنين الماضي وتنتهي اليوم الجمعة، اتسم طقس اليوم بالغائم جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وتمتد على بعض المناطق الساحلية والداخلية صاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وشملت مناطق الهطول:«غتوت بأبوظبي، وسيح السلم. والبرشاء، وجبل علي، بدبي، غرب حميم، وجتوب مزيرعة، ويو النظرة، ومخيرز، والعايف بمنطقة الظفرة، وغوب، ووم، وعلى دبا الفجيرة، ودبا الحصن بالشارقة، ووادي غليلة، وجبل جيس، وشمال رأس الخيمة، والرمس برأس الخيمة».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار خلال اليومين المقبلين، على المناطق الشرقية من الدولة، مع تهيؤ فرصة تكون سحب ركامية ممطرة ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة الغبار والأتربة، حيث يتوقع أن يكون طقس الغد صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الأحد صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين، على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.