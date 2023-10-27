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علوم الدار

حديقة الحيوانات بالعين تترأس اجتماع «عمومية حدائق الحيوان»

الحضور في صورة تذكارية عقب الاجتماع (وام)
28 أكتوبر 2023 00:58

العين (وام)

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استضافت حديقة الحيوانات بالعين، الاجتماع الأول للجمعية العمومية الإماراتية لحدائق الحيوان والأحياء المائية؛ التي تم إشهارها في شهر أغسطس الماضي، بحضور الأعضاء المؤسسين وممثلي دائرة تنمية المجتمع ووزارة تنمية المجتمع. وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، انتخاب مجلس إدارة الجمعية برئاسة غانم مبارك الهاجري، مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين.
وعبَّر الهاجري عن ترحيب الحديقة بهذه الخطوة التي تعد ركيزة أساسية في دعم التوجه المحلي والدولي نحو صون الطبيعة وحماية الحياة البرية، واستدامة البيئة.

حديقة الحيوانات
حديقة الحيوانات في العين
حديقة حيوانات العين
العين
الإمارات
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