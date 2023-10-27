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«طوارئ بلدية دبي» تتعامل مع 279 بلاغاً خلال هطول الأمطار

«طوارئ بلدية دبي» تتعامل مع 279 بلاغاً خلال هطول الأمطار
28 أكتوبر 2023 00:59

دبي (الاتحاد)

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أكدت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، ضمن خطة استباقية تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها.
وأعلنت البلدية تعاملها الفوري مع 279 بلاغاً تلقتها خلال فترة هطول الأمطار، من خلال فرق طوارئ ميدانية مكونة من 484 مهندساً وفنياً متخصصاً، و1150 عاملاً مساعداً.
وأشارت البلدية، إلى استعداد فرق الطوارئ لديها للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في مناطق إمارة دبي كافة، لضمان الحفاظ على السلامة العامة. وذلك وفق خطة عمل استباقية وبرنامج على مدار 24 ساعة، تعزيزاً لمحورها الاستراتيجي في الإدارة المتكاملة لمنظومة شبكات الصرف الصحي وتصريف الأمطار، والتي تُشكل جزءاً رئيساً من البنية التحتية المتطورة لإمارة دبي، تجعلها إحدى الوجهات الأمثل للعيش والعمل في العالم، حيث تمتد شبكات تصريف المياه السطحية والأمطار في دبي لأكثر من 4.000.000 متر طولي مرتبطةً بأكثر من 72.000 مصرف مياه أمطار و35.000 غرفة تفتيش، تلتقي جميعها في 59 محطة رفع وضخ، لتوصل هذه المياه إلى المسطحات المائية عبر 38 مخرجاً نظامياً.
وتضم فرق طوارئ التعامل الميداني مع هطول الأمطار التي خصصتها البلدية، بالإضافة إلى مواردها البشرية، 15 معدة لتنظيف الخطوط وانسداداتها و7 شاحنات مع رافعة، كما خصصت 49 صهريجاً لنقل المياه و87 مضخة محمولة، و74 مضخة منقولة و63 مركبة نقل مختلفة الأنواع وأكثر من 60 بيك آب وآلية لضخ ومعالجة التجمعات وإزالة الرمال ومختلف أنواع المخلفات، و31 سيارة. فيما تنتشر 20 مضخة مياه في منطقتي ديرة وبر دبي.
ووضعت البلدية جميع فرقها وآلياتها في جاهزية تامة استعداداً للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي ذلك ضمن خطتها السنوية الاستباقية المتكاملة لمواجهة طوارئ موسم هطول الأمطار، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات وفق آلية الاستجابة السريعة والفورية للبلاغات الطارئة والواردة من المتعاملين في الإمارة، مدعومةً ببنية تحتية تُعد من الأكثر تقدماً وكفاءةً واستدامةً على مستوى العالم لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية.

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