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علوم الدار

«بلدية أبوظبي» تتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والأشجار المتساقطة

جانب من تعامل بلدية أبوظبي مع آثار التقلبات الجوية (من المصدر)
28 أكتوبر 2023 01:00

هالة الخياط (أبوظبي) 

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أكدت بلدية مدينة أبوظبي، أن فرقها تعاملت مع مياه الأمطار التي هطلت على مدينة أبوظبي وضواحيها، واستعادت المناطق كافة كفاءتها بنسبة 100%، حفاظاً على أمن وسلامة الجميع، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
ودعت البلدية الجمهور، إلى التواصل معها في حالات الطوارئ كسقوط الأشجار أو تجمع المياه أو في حال سقوط أو ميلان أعمدة الإنارة، من خلال الاتصال على 993 لإصلاح المرافق التي تضررت نتيجة التقلبات الجوية والرياح الشديدة وسقوط كميات من الأمطار.
وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي، أنه تم التعامل بكل احترافية في مختلف المجالات، ومراعاة اشتراطات السلامة العامة، والاستعداد التام من خلال نشر الفرق الفنية في المواقع الحيوية، والعمل بكفاءة ومهنية عالية وسرعة الاستجابة، والوصول لنسبة 100% من مرحلة التعافي، وهذا بسبب تضافر الجهود والتنسيق مع الجهات الخارجية للحفاظ على السلامة العامة ومظهر المدينة. وأعربت البلدية عن تمنياتها لسلامة جميع أفراد المجتمع، مرحبة بأي بلاغ لأي حالة طارئة، مؤكدة حرصها على خدمة المجتمع وتحقيق السعادة والسلامة لجميع السكان.
وتمكنت فرق الطوارئ من سحب مياه الأمطار المتجمعة في عدد من المناطق وإزالة الرمال وترحيل الأشجار المتكسرة.

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