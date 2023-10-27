شرطة دبي و«الداخلية» الفرنسية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

دبي (الاتحاد)

زار معالي جيرالد دارمانين وزير داخلية الجمهورية الفرنسية، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور نيكولا نييم تشيموف سفير فرنسا في الإمارات، وناتالي كينيدي قنصل عام فرنسا في دبي، وعدد من الضباط.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والداخلية الفرنسية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على تقنيات شرطة دبي الحديثة في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.