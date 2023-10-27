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علوم الدار

يدفع 27 ألف درهم في رقم مميز «وهمي»

يدفع 27 ألف درهم في رقم مميز «وهمي»
28 أكتوبر 2023 00:59

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

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أراد أحد الأشخاص أن يقتني رقم سيارة مميزاً فلجأ إلى شخص آخر ليساعده للحصول على الرقم الذي أقنعه بأن لديه رقما مميزا يمكن أن يبيعه له مقابل مبلغ 55 ألف درهم، وتم الاتفاق على أن يسدد الشخص الذي يرغب في شراء الرقم «المدعي» مبلغ 27500 درهم إلى الشخص الآخر الذي وعده ببيع الرقم «المدعي عليه» على أن يتم سداد باقي المبلغ عند نقل ملكية الرقم إلى المشتري.
وبناء عليه سدد المشتري المبلغ المتفق عليه 27500 درهم إلى الشخص الآخر، وانتظر منه أن ينقل ملكية الرقم حسب الاتفاق إلا أنه فوجئ بأن الشخص أغلق رقم هاتفه ولم يرد على اتصالاته.
ورفع المشتري دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغا وقدره (27.500) درهم والتعويض بقيمة 10000 درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف. وأوضح أنه سلم للمدعى عليه مبلغ 27500 درهم لشراء رقم مميز بقيمة 55 ألف درهم على أن يتم سداد المتبقي عند نقل الملكية، وبعد تحويل المدعي المبلغ للمدعى عليه أخذ يماطل، ثم قام بإغلاق هاتفه فتقدم المدعي بشكوى جزائية ضده أحيل بشأنها للمحاكمة الجزائية وتمت إدانته.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (31 ألف درهم) واحد وثلاثين ألف درهم، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.
وأكدت في حيثيات حكمها أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده» كما أنه من المقرر وفقاً للمادة 324 من ذات القانون أن «من قبض شيئا بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه»، فلما كان ذلك وكان حقيقة طلب المدعي هو إلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي استولى عليه دون وجه حق وكان الثابت من الأحكام الجزائية آنفت الذكر أن المدعى عليه استولى على مبلغ 27500 درهم مملوكا للمدعي وكان المدعى عليه لم يمثل على الرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع او دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي هذا المبلغ.

محكمة أبوظبي الإدارية
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