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علوم الدار

«تريندز» ينظم حلقة نقاشية للبحث العلمي

محمد العلي ورياض العكبري وباحثو تريندز خلال الحلقة النقاشية (من المصدر)
28 أكتوبر 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، حلقة نقاشية حول البحث العلمي، ودوره في قراءة الأحداث واستشرافها، بمشاركة السفير رياض عمر العكبري، المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية.
وناقش العكبري مع عدد من باحثي تريندز في الحلقة أهمية البحث العلمي في توفير فهم أعمق للأحداث والتحديات التي تواجه العالم، وإمكانية استخدامه في استشراف المستقبل واتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد السفير العكبري أن البحث العلمي هو أداة أساسية للتنمية المستدامة، وركيزة أساسية لصنع القرار، مشيراً في هذا الصدد إلى أن اليمن يواجه تحديات كبيرة، من بينها الحرب، والأزمة الإنسانية، والتغير المناخي، مؤكداً أهمية البحث العلمي في إيجاد حلول لهذه التحديات.
واستعرض السفير العكبري التجربة اليمنية في مجال البحث العلمي، مشيراً إلى أن اليمن لديه إمكانات كبيرة في هذا المجال، إلا أنه يواجه عدداً من التحديات، من بينها ضعف التمويل، والافتقار إلى البنية التحتية، وهجرة الكفاءات. بدوره رحب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» بالسفير العكبري، وقال: إن البحث العلمي ضرورة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة، وهو الطريق السليم لفهم أعمق للأحداث والتحديات، ويساعد في استشراف المستقبل واتخاذ القرارات المناسبة. وأكد العلي أن مركز تريندز يولي أهمية كبيرة للبحث العلمي، ويحرص على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز دوره، خاصة في قطاع الشباب.

البحث العلمي
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
تريندز
محمد العلي
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