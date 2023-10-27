وفد سنغافوري يبحث تعزيز التعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

بحث وفد حكومي سنغافوري مجالات تعزيز الشراكة التعليمية مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأطلع على برامج الجامعة الأكاديمية ومساقاتها العلمية وتجربتها في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بهاح الوفد برئاسة معالي الدكتور محمد فيصل وزير الدولة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الوطنية في جمهورية سنغافورة، يرافقه سفير سنغافورة لدى الدولة إلى مقر جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، وكان في استقباله الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة وعدد من المسؤولين في الجامعة.

وناقش الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز مجالات التنسيق والتعاون للاستفادة من تجربة الجامعة في مجال العلوم الإنسانية، خاصة المتعلقة بدراسات السلام والتنمية والاستقرار والتسامح والتعايش، ودعم أواصر التواصل الحضاري والإنساني بين شعوب العالم. وتعرف الوفد على مبادرات الجامعة وجهودها في هذا الصدد، والتي تتضمن برامج أكاديمية معتمدة في درجة البكالوريوس يعتبر الأول من نوعه في التسامح، إلى جانب برامج الدراسات العليا في التسامح ودراسات الأديان، والأنشطة الداعمة للزيارات الطلابية للمعالم الدينية والتاريخية العالمية، وانخراط الطلاب في الحلقات العلمية الطلابية العالمية حول التسامح وحوار الأديان وتحليل النصوص.

كما وقف الوفد السنغافوري على جهود الجامعة في تصميم منهاج التربية الإسلامية في الدولة وفق منظور القيم، وإلى أي مدى يمكن أن يعزز هذا المنهاج عند تطبيقه قيمة التسامح في جميع مراحل التعليم، وتعرف الوفد أيضاً على استضافة الجامعة للعديد من المؤتمرات العلمية والورش وحلقات النقاش والتي تجمع الباحثين من جميع أنحاء العالم لتبادل نتائج أبحاثهم حول الموضوعات المتعلقة بالتسامح.

وقال الدكتور خليفة الظاهري إن زيارة الوفد السنغافوري تأتي في إطار انفتاح جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على المجتمعات الإنسانية إقليمياً وعالمياً، وإيصال رسالة المحبة والسلام من الإمارات لجميع الشعوب، وأكد أن الزيارة تعتبر مقدمة لتبادل الخبرات والمعارف والتواصل الحضاري مع الجانب السنغافوري.

من جانبه، أشاد رئيس الوفد السنغافوري بمبادرات جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مجال الدراسات والعلوم الإنسانية، وتجربتها الفريدة في تبني رسالة السلام والتسامح ونشرها وسط المجتمعات البشرية.