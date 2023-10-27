المؤتمر الدولي الـ69 لطب الطيران والفضاء ينطلق في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت في أبوظبي، أمس، أعمال المؤتمر الدولي الـ69 لطب الطيران والفضاء، بحضور 600 مشارك و180 متحدثاً من دولة الإمارات ونحو 50 دولة من جميع دول العالم، حيث يوفر المؤتمر فرصة مهمة للمختصين في طب الطيران والفضاء للقاء متحدثين ملهمين والمشاركة في جلسات تفاعلية للاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات وقصص النجاح.

وافتتح المؤتمر مبارك الشامسي مدير إدارة المؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة، بأبوظبي، والبروفيسور إريك هوهمان، رئيس اللجة المنظمة للمؤتمر، والبروفيسور ديفيد جرادويل رئيس الأكاديمية الدولية للطيران وطب الفضاء، وعدد من المسؤولين.

وينظم المؤتمر الدولي الـ69 لطب الطيران والفضاء، الأكاديمية الدولية للطيران وطب الفضاء، والذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وطيران الاتحاد، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وشركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمؤتمرات، وذلك في فندق كونراد أبراج الاتحاد في العاصمة أبوظبي في الفترة من 27 إلى 29 من شهر أكتوبر الجاري. وأكد مبارك الشامسي أن أبوظبي تعد مركزاً عالمياً للثقافة والتراث، واختيار أبوظبي باعتبارها المدينة الأكثر أماناً في العالم لمدة ست سنوات على التوالي، كما تم اختيار أبوظبي باعتبارها أفضل مدينة في الشرق الأوسط من حيث تنظيم اجتماعات المنظمات العالمية.

ومن جانبه، قال البروفيسور إريك هوهمان: تم إعداد برنامج علمي مهم للمشاركين في المؤتمر، وتم اعتماد 17.5 تعليم مستمر للمشاركين في المؤتمر من قبل مجلس الاعتماد الأوروبي.

وأضاف أن جدول أعمال المؤتمر حافل بالجلسات المهمة التي تناقش طب الطيران والفضاء من جميع جوانبه مما يعود بالفائدة العلمية الكبيرة على المشاركين.



اليوم الأول

وكانت أولى محاضرات المؤتمر للدكتور جوزيف درفاي، جراح طيران في قسم عمليات طب الفضاء في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا الأميركية للفضاء، حول التجارب والتحديات وخدمة الفضاء والطب الفضائي التشغيلي على الأرض وخارجها.

وناقشت الجلسة الرئيسية الأولى للمؤتمر التدابير المضادة للتعب خلال رحلات الطيران، والفروق الفردية في قابلية التعب، وعمليات الخطوط الجوية التجارية طويلة المدى، وعمل طاقم الطائرة والراحة الطويلة للطاقم.

وتم خلال المؤتمر تنظيم جلسة حول عمل المرأة في الطيران ركزت حول تجارب المرأة خلال عملها في قيادة الطائرات، والنساء العاملات بمهنة كابتن طيار في دولة الإمارات، وقيادة النساء للطائرات.



طب الفضاء

شهد اليوم الأول للمؤتمر جلسة حول طب الفضاء أدارها الدكتور جيفري مايرز، أستاذ مساعد في فسيولوجيا رحلات الفضاء في معهد فلوريدا للتكنولوجيا، وتركز النقاش خلالها حول توحيد البيانات الطبية الحيوية، وغيرها.