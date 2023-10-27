هزاع وخالد بن سلطان بن زايد يتوجان الفائزين في مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة

سويحان (وام)

توج الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، مساء أمس، الفائزين في أشواط الحول ضمن مسابقات اليوم السابع من مزاينة سويحان، المحطة الأولى في مهرجان الظفرة بدورته الـ 17 الذي يقام في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بسويحان، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

حضر التتويج وإعلان النتائج عدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وزوار المزاينة.

وأسفرت النتائج في شوط ثنايا أصحاب السمو الشيوخ - محليات فوز «سلهودة» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، بينما حلت في المركز الثاني «رسا» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الثالث «بلقيس» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الرابع «شيخة» والخامس «هوايل» المملوكتين للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وأسفرت النتائج في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم عن فوز «نيلة» لمالكها مبارك حمود سالمين حميد المنصوري بالمركز الأول، وفي شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل 2 - مجاهيم فازت بالمركز الأول «القعودة» لمالكها ظبيعي عبدالله ظبيعي المنهالي، وفازت بالمركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل (1) - محليات «غير» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، وعن شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل (2) - محليات فازت بالمركز الأول «السلع» لمالكها خميس ماجد راشد شفيان المنصوري.

وذهب المركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل للشركاء - مجاهيم إلى «الفارعة» لمالكها مسلم حسن الهواملة، بينما ذهب المركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل (للشركاء) - محليات إلى «مكيدة» لمالكها عبدالله صالح جابر القمدة العامري، أما في شوط ثنايا المهجنات الأصايل ذهب المركز الأول إلى «قيادة» لمالكها رامس مسلم مبارك سعيده الراشدي.

وفي شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم فازت بالمركز الأول «مبروكة» لمالكها الرامس صالح محمد المنهالي، وفازت بالمركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 1 - محليات «الأسطورة» لمالكها راشد علي صياح المنصوري، وعن شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم فازت بالمركز الأول «العيله» لمالكها بلاع الدودة محمد عطي العامري، وفي شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات نالت المركز الأول «الهايلة» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري. وعلى صعيد آخر، تتوج اللجنة المنظمة لمزاينة سويحان بمهرجان الظفرة، اليوم السبت، الإبل المشاركة في أشواط سن الحول للإبل الشرايا والتلاد والشركاء من فئات المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل، والتي كانت دخلت أمس إلى شبوك المبيت لعرضها على اللجان الطبية ولجان الفرز والتشبيه، ومن ثم لجنة التحكيم.