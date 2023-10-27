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علوم الدار

سفارة النمسا تقيم حفل استقبال بمناسبة يومها الوطني

جانب من الحفل (وام)
28 أكتوبر 2023 00:58

أبوظبي (وام)

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أقام الدكتور أيتين بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، مساء أمس الأول، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون في أبوظبي، عائشة إبراهيم بن سويدان السويدي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وجمع من أبناء الجالية النمساوية المقيمة في الدولة. وأشاد السفير النمساوي، في كلمة له خلال الحفل، بعلاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، والتي شهدت تطوراً في مختلف المجالات، مؤكداً حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين.

الإمارات
النمسا
السفير النمساوي
أبوظبي
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