أحمد بن محمد وعمار النعيمي يعزيان في خليفة المري

دبي (الاتحاد)

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، والد معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، والد معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.