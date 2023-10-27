محمد بن سعود: 27 أكتوبر 2010 علامة فارقة في المسيرة التنموية لرأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لم يدخر جهداً منذ توليه مقاليد الحكم، لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة على الصعد كافة، وفي مختلف المجالات التنموية.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي مقاليد الحكم، إن تاريخ 27 أكتوبر 2010 شكل علامة فارقة في المسيرة التنموية لإمارة رأس الخيمة، هذه المسيرة الحافلة بالعطاء والتقدم والازدهار، والمتمثلة في العديد من الإنجازات والمبادرات بكل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، إضافة إلى أنظمة التعليم والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات التنموية.



المعرفة والتعليم

وأضاف سموه: «إن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أدرك مبكراً أن الإنسان المتحضر المتسلح بالعلم والمعرفة هو الأساس المتين والقاعدة الصلبة للنماء والتطور والمساهم الفاعل في بناء وتقدم وطنه، من هنا أعطى سموه الاستثمار في العقول البشرية الأولوية، وفق رؤية ثاقبة قائمة على الاستثمار بسخاء في المعرفة والتعليم المتقدم، وتحسين جودة النظام التعليمي، والتركيز على دعم الابتكار، وما تشهده إمارة رأس الخيمة اليوم من تطور وازدهار في قطاع التعليم يُظهر مدى الاهتمام الذي أولاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي للعلم، من خلال الدعم الدائم والمتابعة المستمرة لتحقيق أعلى مستويات الخدمات التعليمية المتميزة وفقاً لأفضل المعايير العالمية».



البنية التحتية

وتابع سموه: «إن النهضة التنموية المدهشة التي شهدتها إمارة رأس الخيمة في ظل حكم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي لم تقتصر على قطاع التعليم فقط، بل شملت القطاعات كافة، ومنها قطاع الصحة المهم والحيوي، والبنية التحتية المتطورة والمتينة، والقطاع الاقتصادي والصناعي الواعد، حيث باتت إمارة رأس الخيمة قوة اقتصادية ناهضة، تتمتع بمقومات قوية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ودعمه المستمر للقطاع الاقتصادي بالإمارة، حيث يمتاز اقتصاد رأس الخيمة بقاعدة اقتصادية متنوعة وبيئة أعمال محفزة، وسياسات اقتصادية مرنة، وتشريعات اقتصادية حديثة، تستجيب لاحتياجات قطاع الأعمال والاستثمار في مختلف المجالات».



ترسيخ الإنجازات

اختتم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي كلمته بهذه المناسبة قائلاً: «إن الاحتفاء بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مقاليد الحكم، تشكل مناسبة لاستعراض مسيرة الإنجازات التنموية التي شهدتها الإمارة».