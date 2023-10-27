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علوم الدار

«وام» تبحث التعاون مع المؤسسات الإعلامية التركية

«وام» تبحث التعاون مع المؤسسات الإعلامية التركية
28 أكتوبر 2023 00:58

إسطنبول (وام)

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بحث وفد وكالة أنباء الإمارات «وام»، برئاسة محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة، سبل تعزيز التبادل الإخباري مع المؤسسات الإعلامية في جمهورية تركيا، ومشاركتها في الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد «وام» إلى عدد من المؤسسات الإعلامية التركية، وذلك في إطار مشاركة الوفد في الاجتماع الـ 51 لوكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ «أوانا» الذي عقد في إسطنبول تحت شعار «محاربة الأخبار المضللة». وتأتي الزيارة حرصاً على بناء شراكات متميزة مع الإعلام التركي، ومناقشة مخرجات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام مع الشركاء من مختلف أنحاء العالم. فقد زار وفد «وام» مقر وكالة أنباء الأناضول، والتقى سردار كارغوز، رئيس مجلس إدارة الوكالة ومديرها العام، وجرى بحث الشراكة بين الجانبين على صعيد التبادل الإخباري والفرص المتاحة لتطويرها. 
كما زار الوفد مجموعة دميروران التركية، والتي تعد واحدة من أكبر المجموعات الإعلامية التركية، حيث تضم 8 قنوات تلفزيونية أشهرها CNN التركية وقناة دي، بجانب 11 صحيفة ومجلة، بالإضافة إلى مؤسسة تركوفاز. 
وقال محمد جلال الريسي: «نهدف من هذه الزيارة لمناقشة مخرجات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام، التي عقدت العام الماضي في أبوظبي، وتوجيه الدعوة لوسائل الإعلام التركية للمشاركة في دورته الثانية»، مشيراً إلى أن هذا الحدث يوفر منصة مثالية لتعزيز التبادل الإخباري بين مختلف وسائل الإعلام العالمية.

وام
الإمارات
تركيا
وكالة أنباء الإمارات
محمد جلال الريسي
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