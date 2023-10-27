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علوم الدار

سفارة اليابان تُكرِّم «أوراسينكي أبوظبي»

سفارة اليابان تُكرِّم «أوراسينكي أبوظبي»
28 أكتوبر 2023 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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كرَّمت سفارة اليابان لدى الدولة «مجموعة أوراسينكي أبوظبي الدراسية» تقديراً لمساهمتها البارزة في الترويج للثقافة اليابانية في الإمارات من خلال عروض «تشا-دو» (طريق الشاي)، وقدم أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى الدولة، للمجموعة شهادة تقدير وثناء من وزير الخارجية الياباني اعترافاً بدورها في تعزيز الصداقة والتفاهم بين البلدين. 
وتأسست المجموعة في أبوظبي عام 2010. وتقدم دروساً للمهتمين بتعلم الطريقة اليابانية التقليدية لتقديم الشاي، وعرضت المجموعة هذا التقليد الياباني الفريد في العديد من الفعاليات الثقافية.

السفارة اليابانية
الإمارات
أبوظبي
اليابان
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