جلسة مساندة لمريضات سرطان الثدي في شخبوط الطبية

أبوظبي (وام)

في إطار مبادرتها لمقاومة سرطان الثدي تحت شعار «صحتك تستحق»، استضافت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، «مجموعة دعم مريضات سرطان الثدي»، بمشاركة المريضات وطبيباتهن، تلاها تنظيم سلسلة من الأنشطة الإبداعية، وجمعت الفعالية التي أقيمت في نادي أبوظبي للسيدات مريضات سرطان الثدي وطبيباتهن المتخصصات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبدأت بجلسة للدعم والمساندة، ما أتاح الفرصة للمريضات اللواتي يواجهن التحديات ذاتها والمعاناة للتعبير عن مشاعرهن، ومشاركة تجاربهن خلال رحلة العلاج ضمن مساحة آمنة وداعمة، ثم تلتها ساعة من الأنشطة الإبداعية شملت جلسة رسم وورشة عمل بالأحجار العطرية، وجلسة يوغا للتعافي عبر تقنيات التأمل بالصوت.