أصحاب الهمم يشاركون في «تراحم من أجل غزة»

أبوظبي (الاتحاد)

في تعبير صادق عن نهج الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني، تشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في حملة «تراحم من أجل غزة»، حيث نظمت حملة تبرع داخلية بمشاركة من أصحاب الهمم منتسبيها، مع كوادر المؤسسة، بالتنسيق مع هيئة الموارد البشرية لشراء مواد غذائية وتعبئتها، وتجهيز السلال الغذائية الشاملة، لدعم أسر وأطفال غزة.

وقال عبد الله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة: «تأتي مشاركة المؤسسة في (تراحُم من أجل غزة) توافقاً مع جهود الدولة لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، ونهدف لإتاحة المجال لأصحاب الهمم والكوادر الوظيفية بالمؤسسة للمساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال والنساء، وكذلك المستلزمات الصحية، ومواد النظافة العامة».