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علوم الدار

أبوظبي تحتضن أكبر تجمع لتكاثر العقاب النساري في «الخليج»

أبوظبي تحتضن أكبر تجمع لتكاثر العقاب النساري في «الخليج»
28 أكتوبر 2023 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن خطتها للمحافظة على الأنواع المهمة، رصدت هيئة البيئة – أبوظبي تكاثر 127 زوجاً من العقاب النساري في أكثر من 40 موقعاً ساحلياً وعلى الجزر.. وجاء اكتشاف المواقع نتيجة لمسح عام 2023 الذي شمل الإمارة، ورصد أكبر تجمعات تكاثر الطائر على مستوى منطقة الخليج، ويعتبر هذا المسح الأول من نوعه من حيث الشمولية على مستوى الدولة لرصد تكاثر العقاب النساري، وأشار أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة، إلى اتخاذ تدابير لمراقبة وحماية هذه النوع المهم، وتوفير منصات تعشيش صناعية في 25 موقعاً، وجرى إدراج هذا الطائر المميز ضمن فئة الطيور «المهددة بالانقراض» في الإمارة.

العقاب النساري
أبوظبي
الإمارات
هيئة البيئة
هيئة البيئة في أبوظبي
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