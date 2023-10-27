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علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني
28 أكتوبر 2023

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة فلوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، بحثا خلاله تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة. 
كما بحث سموه والرئيس الأوكراني، خلال الاتصال، مستجدات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها، خاصة على المستويين الإنساني والاقتصادي. 
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وأهمية تكثيف المساعي والجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي، لما فيه مصلحة شعوب العالم أجمع وتعاونها وتنميتها.

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المصدر: وام
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