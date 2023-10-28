ميرة السويدي تعرض تقرير لجنة التنمية المستدامة أمام "البرلماني الدولي" في أنغولا

عرضت سعادة ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة في الاتحاد، تقرير اللجنة أمام اجتماع الجمعية العامة 147 للاتحاد، الذي عقد مساء أمس "الجمعة" في لواندا بجمهورية أنغولا.

وتناولت السويدي، جهود اللجنة حول مشروع قرار موضوع "الشراكات من أجل العمل المناخي .. تعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة، وضمان الابتكار، والمسؤولية، والإنصاف والأعمال"، ومستجدات التحضير للاجتماع البرلماني المصاحب للمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مؤكدة أن دولة الإمارات ملتزمة بالاستدامة البيئية، وإيجاد الحلول العملية والشاملة للازدهار الاقتصادي المستدام، كما تسعى الدولة إلى بناء مستقبل مستدام لأجيالها الحاضرة والمستقبلة، حيث تبنت منهجية الاقتصاد الأخضر كمسار من مسارات التنمية المستدامة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف خلق نمو اقتصادي مستدام وأنظمة بيئية سليمة ورفع كفاءة الموارد.

وأشارت السويدي، إلى أن لجنة التنمية ناقشت في جلسة الاستماع للخبراء موضوع "ضمان الأمن الغذائي العالمي"، والسبل التي يمكن للبرلمانات من خلالها المساهمة في تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لجعلها أكثر استدامة، ولتمكينها من حيث تقديم أطعمة ذات قيمة غذائية وصحية عالية ومنخفضة التكلفة وتتوفر للجميع.