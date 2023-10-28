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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده
28 أكتوبر 2023 13:20

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة، إلى فخامة بيتر بافيل رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة بيتر بافيل رئيس جمهورية التشيك.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي بيتر فيالا رئيس وزراء جمهورية التشيك.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
التشيك
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