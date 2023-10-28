توقعات بسقوط أمطار وميل درجات الحرارة للارتفاع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:03 والثاني عند الساعة 01:47 والجزر الأول عند الساعة 19:30 والجزر الثاني عند الساعة 07:10.

بحر عُمان: خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 09:05 والمد الثاني عند الساعة 22:42 والجزر الأول عند الساعة 15:51 والجزر الثاني عند الساعة 04:17.