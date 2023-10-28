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علوم الدار

سكان «الرفاعة» يشيدون بالخدمات المتميزة لـ«شرطة دبي»

سكان «الرفاعة» يشيدون بالخدمات المتميزة لـ«شرطة دبي»
29 أكتوبر 2023 01:26

دبي (الاتحاد)

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أشاد سكان منطقة الرفاعة بجهود القيادة العامة لشرطة دبي في بسط الأمن والأمان في الإمارة، بالإضافة إلى تقديمها للخدمات المميزة التي تلبي احتياجات الجمهور.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته شرطة دبي مع المواطنين والمقيمين والشركاء في منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة، ضمن مبادرة اللقاء المفتوح «صوتك مسموع» الذي يهدف إلى تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع أفراد المجتمع، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات.
وشهد اللقاء اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، واللواء عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز بر دبي، والعميد جمعة خلفان المهيري، نائب مدير مركز شرطة الرفاعة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، والمواطنين والمقيمين والشركاء في منطقة اختصاص المركز.
وأكد اللواء خليل المنصوري أن اللقاء يأتي ضمن مبادرة «صوتك مسموع» التي تهدف إلى سماع آراء ومقترحات المواطنين والمقيمين في الإمارة، والتواصل المباشر معهم للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلى أن شرطة دبي تأخذ كل الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد مجتمع دبي بعين الاعتبار وتتابعها.

شرطة الرفاعة
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