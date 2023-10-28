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المري يزور منصّة «من أجلكم نحن هنا» في دبي​

المري يزور منصّة «من أجلكم نحن هنا» في دبي​
29 أكتوبر 2023 01:26

دبي (الاتحاد)

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أعلن الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن المبادرة التي أطلقتها إقامة دبي تحت شعار «من أجلكم نحن هنا»، في دبي فيستيفال ستي ستكون مبادرة شهرية في مختلف مناطق إمارة دبي، وخدمة استباقية تتيح للمتعاملين التقديم على أي خدمة في المنصة مباشرة.
جاء ذلك خلال زيارة يرافقه عدد من المساعدين ونوابهم، لمنصّة حملة «من أجلكم نحن هُنا»، التي استهدفت توفير منصّة للتعريف بأهم الخدمات التي تُقدّمها للمتعاملين في إمارة دبي، واستمع خلال الزيارة إلى تجارب وملاحظات المواطنين والمقيمين المستفيدين من المبادرة.
وقدّمت الكوادر الوظيفية القائمة على المنصّة عرضاً مُفصلاً عن الخدمات التي يقدمونها وتضمنت التطبيق الذكي والموقع الإلكترونيّ، والتأشيرة السياحية، والهوية المؤسسية، والإقامة الذهبية، وخدمة إذن دخول مُرافقي ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى منصّة جوازات الأطفال.
ووجه الفريق محمد المري شكره إلى إدارة «دبي فيستيفال سيتي» على تعاونها وحرصها على تعزيز أواصر العمل المشترك، كما أعرب عن تقديره لجهود فريق العمل وتفانيهم في توفير الخدمات للجمهور، مشيداً بنجاح المبادرة في توفير حُلول سريعة وسهلة لاحتياجات الجُمهور، وأكد استمرارية الجُهود في تعزيز التواصل المباشر مع جميع أفراد المجتمع وتحسين تجربة المتعاملين.

دبي
محمد أحمد المري
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