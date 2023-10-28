اختتام دورة «اختصاصي تغذية» للنزيلات بدبي

دبي (الاتحاد)

شهد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، ونائبه العميد صلاح جمعة بوعصيبة، ختام دورة اختصاصي تغذية رياضية، لعدد 14 نزيلة في سجن النساء، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وأوضح العميد مروان جلفار أن الدورة تُعد إضافة نوعية لكل من يرغب في التخصص مُستقبلاً في مجال التغذية الرياضية بعد انقضاء فترة محكوميته، نظراً لما تتضمنه من معلومات قيّمة خاصة وأنها معتمدة، وقُدمت على أيدي مُتخصصين وخبراء مُعتمدين من الاتحاد الدولي لسجلات مُحترفي التمارين الرياضية (ICREPs).