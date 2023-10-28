الأحد 29 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نزاع بين مشترٍ وبائع على ساعة بسبب اختلاف السعر

نزاع بين مشترٍ وبائع على ساعة بسبب اختلاف السعر
29 أكتوبر 2023 01:26

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الوعي» بمخاطر السكتة الدماغية وأعراضها.. خط الدفاع الأول
«جامعة دبي» تختتم مشاركتها في «الخليج الثاني للتعليم والتدريب»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين مشترٍ وبائع، برفض طلب الشاكي «المشتري»؛ لأن الأوراق قد خلت من أي دليل على خطأ البائع كما أن مواصفات الساعة تتطابق مع ما ورد في الإعلان، وكان الشاكي قد قام بشراء الساعة محل الدعوى بمبلغ 25 ألف درهم، وهو سعر يزيد على قيمتها بنحو 7 آلاف درهم وفقاً لما أثبته الخبير في تقريره، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ من جانب البائع، موضحة أن ما يثيره الشاكي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام المحكمة عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. وكان مشترٍ قد أقام دعوى قضائية ضد بائع ساعات، قام ببيعه ساعة تختلف عن المواصفات المذكورة والمواصفات التي طلبها، مطالباً بإلزام البائع بأن يؤدي له مبلغ 25 ألف درهم والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالمصاريف والرسوم.
وعند عرض القضية على المحكمة، قرر القاضي المشرف ندب خبير متخصص وقبل مباشرة المأمورية حضر الخبير المكلف بالمهمة أمام القاضي المشرف ووجه له اليمين القانونية وبعد إيداع الخبير تقريره حضر الشاكي بشخصه وقرر الموافقة على ما ورد بتقرير الخبرة واعتماد النتيجة التي انتهى إليها ولم يحضر البائع على الرغم من إرسال رابط حضور الجلسة «عن بُعد»، وبعد الانتهاء من إجراءات التحضير أحالها القسم المختص للمحكمة.
وأوضحت المحكمة، أن محكمة أول درجة قضت برفض طلب الشاكي، لعدم وجود دليل يخطئ البائع، وذلك وفقاً لتقرير الخبير المنتدب في القضية، فاستأنف الشاكي الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن الشاكي على الحكم عن طريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم.
وأوضحت المحكمة أن الأوراق قد خلت من أي دليل على خطأ البائع وكان الخبير المنتدب لم ينته من نتيجة تقريره إلى وجود خطأ في جانب البائع سيما، وأنه انتهى إلى أن مواصفات الساعة تتطابق مع ما ورد في الإعلان، وكان الشاكي قد قام بشراء الساعة محل الدعوى بمبلغ 25 ألف درهم وهو سعر يزيد على قيمتها بنحو 7 آلاف درهم وفقاً لما أثبته الخبير في تقريره ومن ثم ينتفي ركن الخطأ من جانب البائع مما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى، ولا يغير من ذلك ما قرره الخبير من أن سعر الساعة في السوق في الوقت الحالي يساوي 18 ألف درهم كون الخبير قد قرر أن هذا السعر يتغير في حالة كون من قام بشرائها مستهلكاً أم تاجراً، كما أن الشاكي لم يؤسس دعواه على أن البائع غرر به في ما يخص السعر، وإنما أسسها على أن المواصفات المعلن عنها للساعة لا تتطابق مع الواقع وهو ما لم يثبته الخبير ولا الشاكي.

أبوظبي
محكمة أبوظبي
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
محمد بن راشد يهنئ عبر حسابه في منصة X بالذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ عبر حسابه في منصة X بالذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا
اليوم 12:49
الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع إندونيسيا لبناء مستشفى لأمراض القلب
علوم الدار
الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع إندونيسيا لبناء مستشفى لأمراض القلب
اليوم 12:47
عبدالله بن زايد يشهد تخريج طلبة "الامتياز" في كليات التقنية العليا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يشهد تخريج طلبة "الامتياز" في كليات التقنية العليا
اليوم 12:16
ميسي قريب من «ثأر» بيليه ومارادونا!
الرياضة
ميسي قريب من «ثأر» بيليه ومارادونا!
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©