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علوم الدار

جائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي تواصل حملتها التوعوية

جائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي تواصل حملتها التوعوية
29 أكتوبر 2023 01:27

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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47 مزرعة عضوية مسجلة على مستوى الدولة
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تنظم ورشاً للتعريف بمتطلبات المشاركة

خصصت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية، لقاءً خاصاً موجه لمربي ومنتجي العسل، والذي شهده عدد كبير من المربين ومنتجي العسل والمهتمين على مستوى الدولة، وتضمن اللقاء التعريف بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، واستعراض وشرح المعايير الخاصة بفئة مربي النحل المتميز، وجوائز مسابقة العسل الإماراتي، في إطار حملاتها التوعوية، من ندوات وورش، لحث المزارعين والمربين والعاملين بالقطاع الزراعي والحيواني والأسر المنتجة، على المبادرة وسرعة التسجيل في جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي.. ووفقاً للجدول الزمني للجائزة، سيتم إغلاق باب التسجيل في 30 نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها مباشرة مرحلة التقييم الفني والميداني، حيث ستتم زيارة المزارع المتأهلة لتقييمها وفق المعايير والشروط الخاصة بالجائزة، والتي تم وضعها من قبل لجنة فنية.
وحثت «الهيئة»، أصحاب المناحل ومنتجي العسل إلى الإسراع في التسجيل والمشاركة في «جائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي» ضمن المسابقات المصاحبة، والتي تضم 6 مسابقات، وهي «مسابقة أفضل عسل سدر سائل، مسابقة أفضل عسل سمر سائل، مسابقة أفضل عسل متبلور، مسابقة أفضل قرص شمع عسل، مسابقة أفضل قرص شمع عسل سدر- النحل البري، مسابقة أفضل قرص شمع عسل سمر- النحل البري»
وتبلغ قيمة جوائزها الإجمالية 270 ألف درهم، إذ إن قيمة جوائز كل مسابقة 45 ألف درهم، موزعة كالتالي 20 ألف للمركز الأول، و15 ألف درهم للثاني، و10 آلاف درهم للمركز الثالث، إضافة إلى شهادة لصاحبي المركز الرابع والخامس.
 وشددت الجائزة، خلال اللقاء «عن بُعد»، على ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط العامة الـ 10 التي تم وضعها لمسابقات العسل، وهي: «يجب تعبئة استمارة المشاركة في المسابقة لكل عينة محتوية على كل المعلومات المطلوبة وإرفاقها مع العينات، يسمح بالمشاركة لكل متسابق بعينة واحدة في كل فئة من فئات المسابقة، يسمح للمتسابق الواحد بالمشاركة في كل مسابقة من مسابقة العسل السائل والمتبلور ومسابقة أقراص شمع العسل الشمعية، لا يسمح للمشاركين بالاطلاع على نتائج تحليل عينات العسل المشاركين بها في المسابقة، لا يسمح باسترجاع العينات المرسلة بعد انتهاء المسابقة، حيث تعتبر ملكاً للمسابقة، سيتم استبعاد العينات غير المطابقة للمواصفة القياسية من المشاركة في المسابقة».
 كما يمنع لصق أي بطاقة أو وضع أي علامة مميزة على العبوات المرسلة، لا يسمح بلمس العينات أثناء العرض بالمنطقة المخصصة للمسابقة، وقرار لجنة التحكيم يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن، ويتعهد المتقدم للمسابقة بأن تكون عينة العسل من إنتاج منحله الخاص، كما حددت الجائزة معايير خاصة بكل مسابقة.
شروط التقديم
تعرف المشاركون على آلية وشروط التقديم، كما تم الاستماع للعديد من المقترحات والتي تهدف لتطوير وشفافية المسابقة، وتم توجيه الدعوة إلى النحالين للمشاركة وفق الاشتراطات المنصوص عليها، ومن بينها أن يكون يملك 100 خلية، وللشفافية المطلقة تم التأكيد على أن اللجان ستزور المتسابقين، مع ضرورة الالتزام بالمرفقات التي تم التقدم بها، إذ لا يمكن لمتسابق لديه أقل من 100 خلية، على سبيل المثال الاستمرار في المسابقة، ولن يتم ترقيته للمراحل التالية، حيث الشفافية والثقة والمصداقية، والالتزام بالمعايير وشروط كل مسابقة أمر مهم، وضرورة توفير الوثائق المطلوبة، وقد تم تلقي العديد من الاستفسارات المتنوعة سواء في المسابقات المصاحبة أو في فئة مربي أو منتجي العسل.

جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
هيئة الزراعة والسلامة الغذائية
العسل
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