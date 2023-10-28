للتوعية بسرطان الثدي.. «فحصك حماية» في ندوة عجمان

عجمان (الاتحاد)

نظمت مؤسسة حماية للمرأة والطفل بعجمان بالتعاون مع مبادرة «كوني أنتِ الدولية» ندوة خاصة بمناسبة أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي والتي تهدف مؤسسة حماية للمرأة والطفل من خلالها إلى نشر ثقافة التفاهم والتسامح والحوار والشراكة على صعيد الأسرة والمجتمع، ورفع الوعي للحد من العنف، وتعزيز الحوار الوطني بين قطاع المرأة والمجتمع المحلي وأفراده من القطاعات كافة والتدّخل لضمان الحماية والعدالة والكرامة لضحايا العنف من النساء والأطفال. في مستهل الندوة، توجهت الدكتورة باسمة العمري، صاحبة مبادرة «كوني أنت الدولية»، بالشكر الجزيل لمؤسسة حماية المرأة والطفل بعجمان على التعاون مع مبادرة كوني أنت للمرأة بالإمارات، معربة عن شكرها الجزيل للشيخه عزة بنت راشد بن حميد النعيمي راعية الندوة والتي تشرفت بتوفير البيئة المناسبة لتنظيم هذه الندوة التثقيفية حول مرض «سرطان الثدي» في «أكتوبر الوردي» مثمنة جهود الجهات الأخرى والشريكة لهم في التنظيم، وهي عيادة رونا للتجميل الطبي والدكتورة هدى شاهين أخصائية والدكتور عبد الوكيل الصالح.

ثم تحدثت خلال الندوة كل من الدكتورة باسمة العمري في محاضرة ألقتها بعنوان الأسباب النفسية والاجتماعية وتأثيرها على المرأة أكدت فيها أهمية الفحص المبكر للكشف عن «سرطان الثدي»، مشيرة إلى أهمية الوعي بخطورة المرض والوقاية منه بطرق عديدة منها الشعور بالأمان وتعزيز الشعور بالسلام الداخلي للمرأة في حياتها. بعد ذلك، تحدثت الدكتورة هدى شاهين أخصائية أمراض النساء والتوليد، في محاضرة بعنوان «الفحص الذاتي ورحلة الأمل» عرضت خلالها رحلتها مع مرض السرطان بعد أن أصيبت به وكيف احتوته وعايشته في حياتها وتجاوزت المحنة بصبرها وممارسة العديد من السلوكيات الإيجابية التي مكنتها من العيش بسلام للاستمرار بحياتها الطبيعية.