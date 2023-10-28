4 جلسات في اليوم الثاني لمؤتمر «طب الطيران والفضاء» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل فعاليات المؤتمر الدولي الـ69 لطب الطيران والفضاء الذي تستضيفه أبوظبي على مدار 3 أيام بحضور 600 مشارك و180 متحدثاً من دولة الإمارات ونحو 50 دولة، وناقش المشاركون خلال اليوم الثاني من المؤتمر العديد من الموضوعات الطبية في عالم الطيران والفضاء عبر 4 جلسات رئيسة.

وقالت الدكتورة نادية بستكي، أول استشارية إماراتية متخصصة في طب الطيران والفضاء، المدير التنفيذي لشؤون الموظفين والشركات في «طيران الاتحاد»: إن طب الطيران والفضاء في دولة الإمارات تطور بشكل ملحوظ من جميع الجوانب، لافتة إلى أن المؤتمر يهدف لتوعية الكادر الطبي وأفراد المجتمع بأهمية طب الطيران خاصة في ضوء التزايد الكبير لأعداد المسافرين مما يوجب على شركات الطيران التركيز بشكل أكبر على سلامتهم.

وأشارت في تصريح على هامش مشاركتها في جلسات المؤتمر إلى أن «طيران الاتحاد» تحرص على مواكبة الابتكارات والتطورات العلمية في مجال طب الطيران والفضاء وتحرص على اقتناء أحدث المعدات في هذا المجال والتعامل مع شركات طبية متميزة لرعاية طواقمها من الطيارين والمضيفين وكذلك المسافرين على متن رحلاتها.

ونوهت إلى أنه يتم تدريب المضيفين على الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع أي عارض صحي على متن الطائرة والتواصل مع الفريق الطبي على الأرض المختص في توفير الرعاية الصحية لعلاج أي حالات على متن الطائرة خلال الرحلات.

ومن أبرز المشاركين في المؤتمر كذلك البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، حيث تحدثت الدكتورة ماريا بولا قوميز، مديرة وخبيرة زراعة الأعضاء في المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حول أهمية الاستجابة السريعة لعملية نقل الأعضاء البشرية ووصول طائرة الإسعاف الجوي إلى المريض في أقصر وقت ممكن أينما كان، مشيرة إلى عمليات نقل الأعضاء الناجحة التي أجراها البرنامج لنقل أعضاء من وإلى دولة الإمارات من متبرعين في عدد من دول المنطقة.

وأوضحت أن نحو 16118 شخصاً مسجلون في برنامج حياة الذي أجرى 460 عملية زراعة أعضاء منذ عام 2017 وحتى اليوم فيما بلغ عدد المتبرعين بالأعضاء نحو 160 متبرعاً منذ عام 2017 حتى اليوم.

جلسات اليوم الثاني

واستهل المؤتمر الدولي الـ69 لطب الطيران والفضاء، أعمال يومه الثاني، بعقد جلسة رئيسة، أدارها الدكتور ديكلان ماهر، الأمين العام للجمعية الأوروبية لطب الفضاء، والدكتور بونيتا ماسراني، اختصاصي طب الطيران في مركز فيم الطبي في مومباي في الهند، وتركز النقاش خلالها حول طب الطيران والصحة العقلية، واللياقة الإدراكية، والأداء المعرفي العصبي لدى طياري الخطوط الجوية التجارية، والعلاقة بين مصادر الضغط المهني والتكيف معه، وإمكانية تحييد تأثير الإجهاد المزمن للطيارين على سلامة الطيران المدني، والنهج التعاوني في مجال الصحة العقلية.

وتناولت الجلسة الثانية من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر طب الطيران والفضاء، والتي أدارها الدكتور هنري لوبا، رئيس طب الفضاء الجوي في شركة كوينيتك البريطانية، والدكتور كريس بيلاند، اختصاصي معتمد في مجال الطيران وطب الأسرة في الجمعية الطبية الفضائية وأخصائي الاستشارة الاستراتيجية الطبية الفضائية الجوية في الولايات المتحدة الأميركية.. اختصاصات طبيب الطب الفضائي، وشاركت في الجلسة الاختصاصية إيمان الطنيجي من مركز محمد بن راشد للفضاء في دولة الإمارات، وركزت على مهمة رواد الفضاء طويلة الأمد، والاستفادة من هذه المهمة في اكتساب الخبرات، كما تم خلال الجلسة مناقشة إمكانية إرسال طبيب باطنية إلى الفضاء للإقامة في محطة الفضاء الدولية، والدعم الدولي لتعليم طب الفضاء.

أما الجلسة الثالثة، فقد أدارها البروفيسور إريك هوهمان رئيس اللجة المنظمة للمؤتمر، استشاري جراح حوادث الطب الرياضي وجراحة العظام، متخصص في طب الطيران، في جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا، وتم خلالها مناقشة التدريب على ارتفاعات عالية في القوات الجوية الحديثة، بالإضافة لإصابات العضلات والعظام الشائعة لدى الموظفين الأرضيين العاملين في شركات الطيران.

وأدار الجلسة الرابعة، الدكتور بونيتا ماسراني، اختصاصي طب الطيران في مركز فيم الطبي في مومبــــاي في الهنـــد، والدكتور ديزموند مايكل كونولي، المسؤول الطبي الرئيسي، في قسم الفضاء في شركة كوينيفك البريطانية، وتناولت الأداء البشري في طب الطيران، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لمكافحة نقص الأكسجة والتعب في قمرة القيادة.