«جامعة دبي» تختتم مشاركتها في «الخليج الثاني للتعليم والتدريب»

دبي(الاتحاد)

اختتمت جامعة دبي مشاركة ناجحة في فعاليات معرض الخليج الثاني للتعليم والتدريب، والذي اختتم فعالياته في أبوظبي برعاية وزارة التربية والتعليم، وبتنظيم من شركة «ميد بوينت» المتخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات.

وشهد المعرض خلال فعالياته حضور أكثر من 3000 طالب وطالبة من المدارس، ونخبة من طلبة الجامعات في الدولة ومنطقة الخليج العربية.

ويشكل المعرض الذي شاركت فيه أكثر من 30 جامعة ومؤسسة أكاديمية منصة تتيح للطلبة، وخاصة في المرحلة الثانوية، تحديد الخيارات المناسبة لهم من الجامعات والبرامج الأكاديمية، من خلال وجود ممثلي الجامعات المحلية والدولية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، أهمية تنظيم معارض التعليم، لما تتمتع به دولة الإمارات من بنية علمية وأكاديمية قوية في ظل تواجد مجموعة كبيرة من مؤسسات التعليم العالي المرموقة، مما يتيح فرصاً واسعة أمام الطلبة لتحقيق طموحاتهم ورغباتهم في اختيار الجامعات والتخصصات الأكاديمية.