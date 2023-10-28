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علوم الدار

«نسائية دبي» تزف عشر عرائس في «زفة حراير»

خلال العرس الجماعي (من المصدر)
29 أكتوبر 2023 01:26

دبي (الاتحاد)

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برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة بإدارة التدريب والاستشارات العرس الجماعي «زفة حراير» في دورته الثانية والعشرين، في حفل خاص بالسيدات، بقاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي، تم فيه زفاف (20) شاباً وشابة في عرس النساء.
تأتي الأعراس الجماعية في إطار تحفيز الشباب على تقليل نفقات حفلات الزواج، ومساعدتهم على تأسيس حياة أسرية مستقرة وسعيدة. كما تُعد ثقافة إماراتية أصيلة ومتوارثة جيلاً بعد جيل بدعم من القيادة الرشيدة.
ضم الحفل البهيج أهالي العرائس اللاتي استقبلن التهاني والمباركات، وتزيّن العرس بفرق شعبية ورقصة الرزفة المحلية، كما شارك في الحفل ممثلو الهيئات الحكومية والخاصة بالدولة.
وثمنّت خولة النابودة، نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، المشرف العام على إدارة التدريب والاستشارات، توجيهات الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة الجمعية، بتفرد الجمعية بإقامة حفلات الأعراس الجماعية للنساء، بما يعكس تلاحم القيادة مع المجتمع ومؤسساته، بالتشجيع على إقامة الأعراس الجماعية استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي نادت بضرورة تخفيض تكاليف الزواج للتخفيف عن الشباب للمساهمة في ضمان حياة ميسرة مستقرة، وقالت: نحن ننطلق من دورنا الاجتماعي، ورؤية الجمعية نحو أسرة متلاحمة في إطار الحداثة والأصالة، وحرصها على الاهتمام بالأسرة وما يخص تكوينها وتماسكها، ومنها الزواج بتزويج المواطنين والمواطنات، كخطوة أولى لبناء الأُسر، والحفاظ على الهوية الوطنية، والعادات والتقاليد.
وأثنت د. فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية، على مشروع العرس الجماعي في تحقيق الاستدامة للأسرة الإماراتية، مؤكدةً أن بناء أسرة مستقرة ومترابطة هو حجر الأساس في مسيرة تقدم دولة الإمارات وعلى قمة أولويات القيادة الرشيدة، التي تحرص على دعم أبناء الوطن، مشيدة بنجاح تجربة الأعراس الجماعية في الدولة ونهجها، لما تُمثله من ظاهرة وطنية يُحتذى بها في تكريس تقاليد أصيلة في المجتمع، وتُسهم في تعزيز قيم ومبادئ التكافل المجتمعي.

نسائية دبي
دبي
محمد بن راشد
هند بنت مكتوم
جمعية النهضة النسائية
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