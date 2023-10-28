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«الأرصاد»: طقس اليوم غائم جزئياً

«الأرصاد»: طقس اليوم غائم جزئياً
29 أكتوبر 2023 01:26

أبوظبي (وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 10 - 20 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:03 الثاني عند الساعة 01:47
والجزر الأول عند الساعة 19:30 والجزر الثاني عند الساعة 07:10
وبحر عُمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:05 والمد الثاني عند الساعة22:42 الجزر الأول عند الساعة 15:51 والجزر الثاني عند الساعة.

المركز الوطني للأرصاد
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