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علوم الدار

وزيرة خارجية بلجيكا تزور جامع الشيخ زايد الكبير

وزيرة خارجية بلجيكا خلال زيارة الجامع (وام)
29 أكتوبر 2023 01:26

أبوظبي (وام)

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زارت معالي حاجة لحبيب، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا، والوفد المرافق، أمس، جامع الشيخ زايد الكبير.
وتجولت معاليها والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفــتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المـــؤسس، والدور الكبير الـــذي يقوم به مركز جامع الشيـــخ زايــــد الكبير فــي التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.
الصرح
اطلعت معاليها والوفد المرافق، على تاريخ تأسيس الصرح الكبير. وفي ختام الزيارة، تم إهداء ضيفة الجامع، نسخة من كتاب «فضاءات من نور».

بلجيكا
الإمارات
جامع الشيخ زايد الكبير
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