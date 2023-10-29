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المجلس العالمي للتسامح والسلام يوقع مذكرتي تعاون مع برلمانيي الرأس الأخضر وغينيا بيساو

المجلس العالمي للتسامح والسلام يوقع مذكرتي تعاون مع برلمانيي الرأس الأخضر وغينيا بيساو
29 أكتوبر 2023 11:49

 وقع معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ، مذكرة تفاهم وعمل مشترك مع برلمانيي جمهوريتي الرأس الأخضر وغينيا بيساو وذلك خلال مشاركة وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة الجروان في الدورة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي ( IPU ) في عاصمة جمهورية انغولا لواندا.

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وتأتي الاتفاقيتان لتأطير التعاون بين المجلس وبرلمانيي الرأس الأخضروغينيا بيساو لتعزيز التعاون في مجالات التسامح والسلام على الصعيد البرلماني وتسمية عضو من برلمان الرأس الاخضر وآخر من برلمان غينيا بيساو في البرلمان الدولي للتسامح والسلام والشراكة في تنظيم مبادرات ومؤتمرات داعمة للسلام والتسامح في مختلف المجالات، والاعتراف بالمجلس العالمي للتسامح والسلام كمرجع لحشد وتوحيد جهود التسامح والسلام الدولية.

والتقى الجروان خلال فعاليات الدورة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي ( IPU ) في انغولا، بمجموعة من رؤساء البرلمانات الوطنية والاقليمية المشاركين، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل نشر وتعزيز التسامح والسلام حول العالم.

المصدر: وام
السلام
المجلس العالمي للتسامح
غينيا بيساو
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